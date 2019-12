Extraits vidéos pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Nintendo nous dévoile avec parcimonie des vidéos de son prochain jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Revenons sur ces différents extraits. . Révélé depuis maintenant deux ans, le futur jeu de Nintendo nous laisse découvrir son univers petit à petit. Basé sur l’univers The Legend of Zelda, nous avons d’abord eu […]

